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Yaşam

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç "Nekşfliş" dedi; Netflix Türkiye adını değiştirdi

29 Mart 2020 07:55

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün çektiği videoda dizi film platformundan bahsederken "Nekşfliş" demesi üzerine Netflix Türkiye, Twitter'daki hesap açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" şeklinde değiştirdi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Koronavirüs salgınına karşı 'Evinde kal' çağrılarına uyarak evinde kaldığı süreçte takipçilerinden 'film izlemek için Netflix konusunda kendisini bilgilendirmeleri'ni istedi. Övüç'ün bu talebini dile getirdiği videoda 'Netflix' yerine 'Nekşfliş' kelimesini kullanması, sosyal medyanın gündemine oturdu.

​Bunun üzerine Netflix Türkiye, sosyal medya hesabındaki açıklamasını "Netflix ya da Nekşfliş" olarak değiştirdi.

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