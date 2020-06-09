Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Ermenilerle ilgili sözleri nedeniyle hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılan Murat Övünç, sözlerinin Kim Kardashian'a yönelik olduğunu ve atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kim Kardashian'a Ermenilerle ilgili söylemlerle cevap veren sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Ermeni asıllı ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian'ın, Ermeni soykırımına yönelik sözlerine "Veledi zina, Ermeni pisliği" diye yanıt veren Murat Övüç, hakkındaki şikâyet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başlatılan soruşturmaya avukatı ile geldi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade eden Övüç, soruşturma dosyasında bahsedilen videodaki sözleri, ABD'de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian'a cevaben söylediğini aktardı.



Kim Kardashian'ın değerlerini aşağılayacak şekilde konuşma yaptığı için ona cevap verdiğini belirten Övüç, "Kaldı ki kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum." dedi.

Övüç, savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.