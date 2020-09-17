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Yaşam

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltına alındı!

İzgi, üçüncü defa kaçak yollarla maymun almıştı

17 Eylül 2020 19:03

Daha önce kaçak yollardan aldığı iddia edilen 2 maymun Doğa Milli Parklar görevlileri tarafından elinden alınan sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, kaçak yollarla yeni bir maymun almasının ardından gözaltına alındı.

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