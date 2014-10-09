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Yaşam

Sosyal medya fenomeni Kazım Ulutaş huzurevinden atıldı

Twitter'da adeta fenomen haline gelen 70 yaşındaki Kazım Ulutaş'ın internette paylaştığı videolar sonrasında Ankara Pursaklar Huzurevi'nden kovulduğu ileri sürüldü

09 Ekim 2014 01:45

Ankara Pursaklar Huzurevi sakini 70 yaşındaki Kazım Ulutaş, iİnternette paylaştığı videoların ardarda izlenme rekorları kırması ve basında yer almasının ardından bayramının ikinci günü huzur evi yönetimi tarafından kaldığı odadan çıkarıldı.

cnnturk'ün haberine göre, sabah erken saatlerde apar topar uyandırıldığını ve kovulduğunu ifade eden Kazım Ulutaş, Ankara İl Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün kendisine sahip çıkmasını bekliyor.

Kazım Ulutaş'ın paylaştığı videolarda ve Twitter adresinde huzur evindeki yavaş internet bağlantısı ve yemeklerde et verilmediği yönündeki şikayetleri yer alıyordu.

Kendine has esprili üslubuyla mesajlarını paylaşan ve başından geçenleri anlatan Kazım Ulutaş, Ankara Pursaklar Huzurevi'nin aldığı bu kararla apar topar uzaklaştırıldı.

 

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