Sosyal medya fenomeni eşinden ayrıldı, üvey oğlundan hamile kaldı!

Rusya'da 35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Marina Balmasheva, 10 yıldır evli olduğu eşinden ayrılarak, 20 yaşındaki üvey oğlundan hamile kaldı.

Ülkenin sosyal medya fenomeni olan Marina Balmasheva, 10 yıl önce evlendiği, Alexey adlı eşinden ayrılma kararı aldı.



Balmasheva, eşi Alexey'in oğlu ilk eşinden olan Vladimir ile ilişki yaşayarak hamile kaldığını duyurdu. Rus sosyal fenomeni Marina Balmasheva dün yayınladığı videoda ise daha önce üvey oğlu olan Vladimir'den hamile kaldığını açıkladı.

35 yaşındaki Marina Balmasheva'nın eski kocası, katıldığı canlı yayında şoke eden itiraflarda bulunmuştu ve Marina'nın kendisiyle evli olduğu dönemde üvey oğluyla ilişki yaşadığını anlatmıştı.

"İkisinin seslerini duydum"

"Gece ikisinin seslerini duydum" diyen kocasına cevap vermek için canlı yayına bağlanan Marina, iddiaları kabul ederek herkesi şoke etmişti.

Marina şu anki erkek arkadaşı Vladimir'le 13 sene önce tanıştığında, Vladimir yedi Marina da 22 yaşındaydı. Marina'nın eski eşi Alexey Shavyrin'in oğlu olan Vladimir, Maria ile babası boşanana dek yaklaşık 10 yıl kadar birlikte yaşadı.