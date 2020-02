Sosyal medya fenomeni Danla Bilic: Bu kıza sahip çıkalım

Çocukları Taciz ve Sosyal Medyadan Koruma Derneği, geçen ay sosyal medya fenomenleri Kerimcan Durmaz, Enes Batur ve Danla Bilic hakkında 'çocuklara kötü örnek oluyorlar' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bilic de takipçilerine seslenerek “Lütfen bu kıza sahip çıkalım. Sahipsiz sandılar beni yemeye kalktılar. Yedirmem…” dedi.

Danla Bilic de videosunda şunları söyledi:

"Allah çarpsın psikolojimi bozdular. Dışarda arkadaşımla konuşurken yanlış bir şey dermiyim diye düşünüyorum. Psikolojim bozuldu! Evde kendi kendime konuşurken 'Allahım şu an yanlış bir şey dedim mi?' die düşünür oldum. Eee ama yeter. Laf edemiyoruz. Hiçbir muhabbet yapamıyoruz. Bu ne yaa... Her şeyi düşünür oldum düşünmek zorunda değilim! Öğretmen miyim ben ya, neden her şey örnek olmak zorundayım?'

Hepinizi çok seviyorum. Eğer arkamda durursanız, bana destek ve sahip çıkarsanız, gerçekten artık rahat rahat konuşabildiğim videolar çekmek istiyorum. Lütfen bu kıza sahip çıkalım. Sahipsiz sandılar beni yemeğe kalktılar. Yedirmem... Sizde yedirmeyin. Lütfen bu zamana kadar herkese birlikte salladık. Birlikte sallamaya devam edelim.''