Sosyal medya fenomeni Barankoğlu'ndan 'gözaltı' açıklaması

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde oturan ve sosyal medya hesaplarından şarkı söyleyerek videolar paylaşan Simge Barankoğlu (23), elektronik sigara reklamı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Çektiği kısa videoları tüm Türkiye\'ye yayılan ve \'Yılan, korktun mu? Örümcek, korktun mu?\' akımını başlatan sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu, hakkında gözaltına alındığına ilişkin iddialarla ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Barankoğlu, herhangi bir soruşturma geçirmediğini ve bu iddiaları ortaya atanlar hakkında yasal yollara başvuracağını belirterezk, şunları söyledi:

\"Hakkımda hiçbir dayanağı olmayan iddialarla ulusal basında ve sosyal medya hesaplarında satışı yasak olan elektronik sigaraların reklamını yaptığım için gözaltına alındığım haberleri çıktı. 2 gündür bu iddialar basında ve sosyal medyada dolaşıyor. Elektronik sigara reklamcılığıyla, ilgili hiçbir şekilde soruşturma geçirmedim. Soruşturma geçirmediğim gibi tutuklanmam da söz konusu değil. Bu tür asılsız haberleri yapan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağım. Ben de bu haberleri Azerbaycan TV kanalında çıkan bir haberden öğrendim.\"

Simge Barankoğlu\'nun Instagram\'da 700 bin takipçisi bulunuyor.

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