Sosyal medya fenomeni Ares'in beyin ölümü gerçekleşti

Antalya'da, bir kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla, kızın babası ile erkek kardeşi tarafından dövülen Ares takma adlı sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in, yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşti.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde 12 gündür tedavisi süren Şehmuz Özdemir'in, beyin ölümü bugün gerçekleşti. Hastane bahçesine gelen Özdemir'in yakınları ile arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü.

"Gerekirse benim beynimi çıkarın, ona takın"

Hastanede Özdemir'den gelecek iyi haberi bekleyen gencin annesi Sultan Kızılay acı haberi adeta yıkıldı. Anne Özdemir, "Ne olur yalvarıyorum, bana evlat acısı yaşatmayın, duyun sesimi"diyerek feryat etti.



Kızılay, şunları söyledi: "Evladım gidiyor. Hâlâ kalbi çarpıyor. Hâlâ benim bir umudum var. Gerekirse benim beynimi çıkarın ona takın. Beyin nakli yapın.



Ne istiyorsanız ben hazırım, ne olur Allah rızası için oğluma yardım edin. Tamam sakat olsun amaölmesin ben ona bebek gibi bakarım. Yavruma, çocuğuma bebek gibi bakarım. Ölmesin benim çocuğum."