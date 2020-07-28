'Sosyal medya düzenlemesi'ne tepki gösteren Yeneroğlu: Meclis hiç olmadığı kadar işlevsizleştirildi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin her gün suni gündemlerle gerildiğini ifade etti. Toplumun gerçeğiyle alakası olmayan meselelerin tartışıldığını belirten Yeneroğlu, "Toplumun asıl sorunlarının tartışılmadığı bir gündem içinde TBMM'nin tatile girmesi ve gündemimizde olan meseleleri sağlıklı bir biçimde tartışma zeminini sunmaması acı bir gerçektir" dedi.

"İktidar milletvekilleri yasaları okumuyor"

Meclisin hiç olmadığı kadar işlevsizleştirildiğini, iktidar partisi milletvekillerinin okumadığı yasaları meclisten geçirdiğini belirten Yeneroğlu, bugün TBMM Genel Kurulu'nda sosyal medya düzenlemesiyle ilgili teklifin görüşüleceğini ifade etti.

"Meclisten hızla geçirilmek istenen değişiklikler, hayatın her alanını kuşatan yasakçı anlayışın ve iktidarın topluma dayattığı özgürlük kısıtlamalarının son örneğidir" diyen Yeneroğlu, televizyon ve gazetelerin iktidarın kontrolünde ya da baskısı altında bulunduğunu öne sürdü.

"Teklif platformlara sansürü artırıyor"

İktidarın hedefinin kişilik hakları veya özel hayatın gizliliği olmadığını savunan Yeneroğlu "Teklif, platformlara getirdiği zorluklar ve sansür araçlarını artırması nedeniyle Genel Kuruldan derhal çekilmelidir" diye konuştu.

Kanunun AB standartlarına uyumlu olmadığını, Türkiye'yi uluslararası standartlardan da uzaklaştıracağını ifade eden Yeneroğlu, alınacak tedbirlerin uygulanabilir, güvenli ve ölçülü olması gerektiğini belirtti.

Kanun teklifinin Almanya ve Fransa örnekleri üzerinden hazırlandığı yönündeki açıklamaların da doğru olmadığını aktaran Yeneroğlu, Almanya'nın kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü yönünden mukayese edilemeyeceğini, Fransa'da ise çıkarılan internet kanununun büyük çoğunluğunun Fransa Anayasa Mahkemesi tarafından ifade özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle iptal edildiğini dile getirdi.

"Kavala’nın tutukluluğu hiçbir hukuk ölçüsüyle açıklanamaz"

Yeneroğlu, DEVA Partisi olarak özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokratik bir yönetim anlayışının egemen olması için mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Osman Kavala'nın da bin gündür tutuklu yargılandığına dikkati çeken Yeneroğlu, Kavala'nın suç oluşturan bir eyleminin iddianamede zikredilmediği halde tutuklu bulunmasının da hiçbir hukuk ölçüsüyle açıklanamayacağını ifade etti.

Yeneroğlu, Osman Kavala'nın ve haksız yere tutuklu olan kişilerin bir an önce özgürlüklerine kavuşması gerektiğini sözlerine ekledi.