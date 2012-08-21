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Yaşam

Sosyal medya disiplin yönetmeliğinde

Sosyal medyayı başkalarına zarar verme ve zorbalık amaçlı kullanan öğrencilere disiplin cezası verilecek

21 Ağustos 2012 21:16

Hacettepe Üniversitesi, sosyal medyada başkalarına zarar vermeyi disiplin cezası gerektiren davranışlar arasına aldı.

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin, akademik ve idari personelin yerleşkede birlikte yaşamalarını düzenlemek için ''birlikte Yaşam Bildirgesi'' hazırladı.

Bildirgede, birlikte yaşama ilişkin etik ilkeler belirlendi, uygun olmayan nitelikteki davranışlar ve bu davranışlar gösterildiğinde verilecek cezalar belirtildi. Bildirgeyle birlikte sosyal medyada hakaret etmek de yasaklandı.

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