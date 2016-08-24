Sosyal medya devlerinin stajyerlere ödediği maaş dudak uçuklattı

Facebook’ta işe girmek değil, staj yapmak bile gençlerin hayallerini süslerken, şirkette stajyerlere verilen maaş 8 bin dolara yaklaşıyor.

NTV’nin haberine göre, birçok öğrencinin hayalini süsleyen Facebook, bünyesinde staj yapan öğrencilere aylık ortalama 6 bin 400 dolar ile 7 bin 500 dolar arasında maaş veriyor. Hatta stajyerlere ödenen maaş zaman zaman 8 bin dolara yani yaklaşık 23 bin Türk lirasına ulaşıyor. Bu miktar ortalama bir ABD’linin aylık kazancından daha fazla.

Facebook, çalışanlarına ve stajyerlere verdiği yüksek maaşın yanı sıra ücretsiz daire, giderlerin karşılandığı seyahatler, ücretsiz kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ile çeşitli sosyal etkinlikler gibi ayrıcalıkları da tanıyor.