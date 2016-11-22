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Yaşam
Deutsche Welle

Sosyal medya devleri arasında rekabet kızıştı

Facebook bünyesindeki Instagram, Snapchat ve Periscope gibi rakiplerinin özelliklerini sunduğu hizmetlerin arasına katıyor.

22 Kasım 2016 23:15

Sosyal medyanın önemli adreslerinden, fotoğraf paylaşım sitesi Instagram, yeni özellikleri ile rakibi Snapchat'e karşı profilini genişletiyor. Facebook şirketi bünyesindeki Instagram kullanıcıları bundan böyle Messenger servisi üzerinden, gönderilen kişi tarafından görüldükten sonra kendiliğinden silinen fotoğraf ve videolar gönderebilecek. Gönderilen kişi söz konusu fotoğraf ya da videoları herhangi bir şekilde kaydederse, bu durum gönderen kişiye otomatik olarak bildirilecek. Instagram böylece rekabet halinde olduğu Snapchat'in en temel özelliğini verdiği hizmetler arasına almış oluyor. Gönderilen fotoğraf, video ve yazılı mesajların, görüldükten ya da okunduktan sonra silindiği bir haberleşme ortamı yaratan ve kendi verilerine göre 100 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Snapchat özellikle gençler arasında oldukça popüler. Uzmanlar, Snapchat'i Facebook'a en büyük rakip olarak değerlendiriyor.

Instagram Periscope'dan da esinleniyor

Instagram'ın söz konusu yenilikleri, şirketten yapılan açıklamaya göre dünya çapında kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda. Bunun yanında Instagram birkaç hafta içinde canlı video yayını olanağı sağlayacak olan fonksiyonun da hizmete gireceğini duyurdu. Bu canlı yayınlar da sadece yayın esnasında görülebilecek ve yayın bittiğinde otomatik olarak silinecek. Instagram'ın burada da rakiplerinden esinlendiği belirtiliyor. Söz konusu uygulama, Twitter'a bağlı Periscope üzerinden bir süredir sunuluyordu.

Yaklaşık 500 milyon kullanıcısı bulunan Instagram'da şirket verilerine göre 300 milyondan fazla kullanıcı doğrudan mesaj servisini kullanıyor. 2012 yılında Instagram'ı satın alan Facebook, birkaç yıl önce Snapchat'i de bünyesine katmak istemiş ancak bunda başarılı olamamıştı. Facebook o dönemden bu yana rakibinin sunduğu çeşitli uygulamaların benzerlerini geliştirmeye çalışıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, ET/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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