Sosyal medya, çocukların ‘ahlaki’ gelişimine zarar mı veriyor?

Birmingham Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, ebeveynler, çocuklarının sosyal medya kullanımından endişe duyuyor.

11 - 17 yaş arası çocuğu olan 1700 kişiyle görüşen araştırmacılar, ebeveynlerin yüzde 55'inin sosyal medyanın çocuklarının ahlaki gelişimi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu düşündüğünü ortaya koydu.

Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 93'ü düzenli sosyal medya kullanıcısı olmasına rağmen, sosyal medyanın olumlu etkisi olduğuna inananların oranı yüzde 15'te kalıyor.

Katılımcıların yüzde 40'ı ise sosyal medyayı çocuklar üzerinde potansiyel tehlike olarak görüyor ve endişe duyuyor.

Ankette ebeveynlere, "Siz kendi hesabınızda ne sıklıkla kötü davranış ya da ahlaksızlıkla karşı karşıya kalıyorsunuz?" sorusu yöneltildiğinde yanıt "Ayda en az bir kez" olmuş.

Bu davranışlara verilen örnekler; yüzde 60 öfke ve düşmanlık, yüzde 51 küstahlık, yüzde 43 cehalet, yüzde 36 da nefret içeriyor.

Sosyal medyada en az karşılaşılan olumlu karakter özellikleri olarak ebeveynler şunları gösteriyor: ''Yüzde 24 bağışlama ve kendini kontrol, yüzde 21 dürüstlük, yüzde 20 hakkaniyet.''

Bunun yanında araştırmaya katılanların yüzde 72'si günde en az bir kez olumlu bir mesaj içeriği gördüğünü aktarmış.

Ailelerin sosyal medya üzerinde ayda en az bir kez tanık oldukları olumlu karakter özellikleri ise, yüzde 52 mizah, yüzde 44 yaratıcılık, yüzde 39 cesaret olarak öne çıkıyor.

Morgan, araştırmayla, sosyal medyanın kişinin karakteri ve ahlaki değerleri arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştıklarını söyleyerek, yapıcı bir bakış açısı sunmayı amaçladıklarını belirti.

"Sosyal medya hayatımızda önemli bir yer kaplıyor, bu ilişki hakkında daha fazla şey öğrenmek bizim için önemli. Bu sayede faydalarını maksimize edebilir ve tuzaklarından kaçınmayı sağlayabilir. "