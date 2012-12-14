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Yaşam

Sosyal medya cinselliği engelliyor

İngiltere'deki araştırmaya göre, yetişkinlerin %46'sı yaklaşık 90 dakika boyunca online kalarak sosyal medyada vakit geçiriyor. Bu grubun %15'i partnerleriyle daha az seks yapıyor

14 Aralık 2012 21:24

İngiltere'de yapılan bir araştırma, sosyal medyanın çiftlerin cinsel hayatını ciddi şekilde engellediğini ortaya koydu.

Deutsche Welle Türkçe'nin Daily Mail gazetesine dayadırdığı  habere göre, bundan 10 yıl öncesinin aksine, çiftlerin yatakta dahi diz üstü bilgisayarlar ya da tabletleri aracılığıyla Facebook ya da Twitter'a girmeye devam ettikleri belirtildi.

Araştırmaya göre tipik yetişkinler bundan 10 yıl öncesinde ortalama 22:30 sularında yatağa gidip uyurken, şimdilerde yetişkinlerin %46'sı yaklaşık 90 dakika boyunca online kalarak sosyal medyada vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bu grubun %15'i partnerleriyle daha az seks yapıyor.

Uykudan önce kimi sosyal medyada zaman geçirirken, kimi de online TV şovları izlemeyi tercih ediyor. Alışverişler için fiyat karşılaştırma siteleri de interneti uykuya değişenlerin favorileri arasında sayılıyor.

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