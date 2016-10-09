Sosyal medya bu videoyu konuşuyor

Kayseri Anadolu Kız İmam Hatip lisesi öğrencileri imam hatiplilerin asla kısa etek giymeyeceğini ve erkeklerle tanışmayacağını vurgulayan kısa film yaptı. Şeytanın verdiği vesveselerin imam hatiplileri "kandıramayacağını" anlatan video sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Hazırlanan kısa filmde, ezan okunduğu sırada genç kızın sevgilisiyle yazıştığı, görülürken, görüntüde “Merve ezanda bile erkeklerle konuşarak günaha girmektedir” altyazısı yer alıyor.

Devamında ise şeytan rolündeki kişi yaklaşıp “Ne gereği var şimdi namazın saate baksana daha erken...” dediği, bir an sevgilisiyle yazışmaya devam eden genç kızın ise daha sonra, “Aman Allah'ım! Ne yapıyorum ben; imam hatipliyim, namazımı kılmalıyım” ifadelerini kullandığı görülüyor. Filmde şeytanın "türbanlı" olması da dikkat çeken bir detay.

Sık sık, “Ama şeytanın unuttuğu bir şey var; Merve imam hatipli...” uyarıları bulunan video sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Video şöyle: