Sosyal medya bu fotoğrafları konuşuyor

İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak yağış, sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Kullanıcıların anlık yaptığı paylaşımlar arasında en dikkati çekici olanı, 15 Temmuz Destanı afişinin asılı olduğu otobüs durağındaki bankın üzerine çıkan vatandaşların fotoğrafı oldu. Söz konusu fotoğrafı kimi kullanıcılar, "Otobüs durağı değil, havuz sanki" diye yorumladı.

Bir Ekşi Sözlük kullanıcısı, portalda paylaştığı fotoğrafa "İstanbul'da gönüllüler, ödüle çok yakın" notunu düştü.

Kazakerkegi adlı Twitter kullanıcısı, paylaştığı "montaj" fotoğraf için "Abi şuradan bi Üsküdar uzatır mısın?" ifadesini kullandı.

"Consınov" adlı kullanıcı da Bayrampaşa Metro İstasyonu'nun fotoğrafını "Çekimleri İstanbul'da yapılan 'Su Dünyası 2' filminden bir kare" notuyla paylaştı.

Liberal Demokrat Parti'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda İstanbul Valiliği'ne eleştiriler yöneltildi. Paylaşımda "İstanbul Valiliği, Üsküdar'da tatlı suyun tuzlu suya karışmadığını görenlerin Müslüman olduğu iddia ediyor" dendi.