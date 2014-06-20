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Yaşam

Sosyal medya bu fotoğrafı tartışıyor

Sosyal medyada hızla yayılan iki genç kızın dedeleriyle birlikte çektirdikleri fotoğraf tepki çekti

20 Haziran 2014 21:01

Ölü dedeleriyle fotoğraf çektikleri gerekçesiyle eleştirilen genç kızların aslında dedelerinin sağlığında bu fotoğrafı çektirdiği ortaya çıktı.

Hürriyet’in haberine göre, fotoğrafta genç kızların dedelerinin cansız olduğunu düşünen ve E.O ve A.O'nun güler yüzle çektikleri fotoğrafın altına "Dedecim, mekânın cennet olsun. Meleklerle karşılanırsın inşallah" yazmaları "ölen dedeleriyle fotoğraf çektiler" şeklinde yorumlandı. Bunun üzerine genç kızlar Twitter başta olmak üzere sosyal medya platformlarında eleştiri oklarının hedefi oldu.

Ancak işin aslı çok daha farklıydı. Genç kızlardan E.O, geçtiğimiz günlerde dedesinin hayatını kaybetmesiyle birlikte yaklaşık bir ay önce henüz dedesi sağken çektirdiği bir fotoğrafı paylaşıp söz konusu yorumu yazdı. Ancak felçli olduğu için fotoğrafta yaşlı adamın zaten öldüğünü düşünen pek çok kişi ise fotoğrafı yanlış değerlendirince olay çok başka bir yöne kaydı.

Sosyal medyada tepki çeken o fotoğraf:

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