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Spor

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor

2014 Dünya Kupası'nın açılış maçında Brezilya-Hırvatistan maçından yansıyan bir fotoğrafa Başbakan Erdoğan'lı kolaj çalışması yapıldı

13 Haziran 2014 17:43

2014 Dünya Kupası Breziya-Hırvatistan maçıyla açılış yaptı. Dün akşam (12 Haziran 2014) oynanan maçın galibi ev sahibi Brezilya oldu. 

Maçtan yansıyan bir karede, verilen bir karar üzerine itiraz eden Hırvat futbolcuların hakemin etrafında toplanması Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gergin yüz ifadesi olan takım elbiseli fotoğrafı ile kolaj yapılarak sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan fotoğraf bir anda en çok konuşulan konular arasına girdi. 

Twitter'da 245 bin takipçisi olan şarkıcı Atilla Taş'ın kişisel hesabından paylaştığı o fotoğraf şöyle:

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