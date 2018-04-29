'Sosyal medya baskısı gençleri botoksa itiyor'

İngiltere'de yaplan bir araştırma, gençlerin sosyal medya baskısı nedeniyle botoks ve dermal dolgu gibi kozmetik işlemlere yöneldiklerini ortaya koydu. Araştırmayı yapan Nuffield Bioetik Konseyi hükümeti, gençleri bu işlemleri lisanssız yapanlara karşı koruması yolunda uyardı.

Nuffield Bioetik Konseyi, 9 yaş altı çocukları hedef alan makyaj uygulamaları hazırlanmasını ve internette plastik cerrahi oyunlarına yer verilmesini de kınadı.

Uzmanlar, bu tür uygulamaların gençlerin vücutları konusundaki kaygılarını artırdığı görüşünde.

Nuffield Bioetik Konseyi, biyoloji ve tıp alanındaki araştırmalarda kaydedilen ilerlemelerin biyoetik üzerindeki etkilerini ele alıyor.

Konseyin raporunda, gençlerin özellikle vücut imajlarına odaklanmasındaki birkaç faktör tespit ediliyor.

Bunlar arasında, görünüm konusunda artan kaygılar, fotoğrafların olumlu veya olumsuz oy alabildiği sosyal medya ve üzerinde oynanmış fotoğraflar ve mükemmelmiş gibi görünen yaşam biçimleriyle ünlüler kültürü sayılıyor.

Konsey'in kozmetik işlemlerdeki etik sorunlarla ilgili araştırmasına başkanlık eden Manchester Üniversitesi'nden Prof. Jeanette Edwards ufak çocukları hedef alan oyunların kendilerini şoke ettiğini söyledi.

Edwards, "9 yaş altı çocukları hedef alan baştan yaratma uygulamaları ve kozmetik ameliyat 'oyunları' bizi çok şaşırttı. Reklamlar ve Facebook, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya kanallarından hiç durmadan, kadınların nasıl gözükmesi gerektiği konusunda gerçekçi olmayan ve sıklıkla ayrımcı mesajlar veriliyor" dedi.

Prof. Edwards ayrıca, 18 yaşından küçüklere farklı disiplinlerden doktorların ve psikologların ortak onayı olmadığı sürece kozmetik işlemlerin yasaklanması gerektiğini söyledi.

Edwards "18 yaşından küçük çocuklar sokağa çıkıp, kozmetik işlem yaptıramamalı. Dövme yaptırmanın bile bir yasal yaşı var. Bu tür kozmetik işlemler de aynı şekilde düzenlemeye tabi olmalı" diye konuştu.