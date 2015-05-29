Sosyal medya bağımlılığına karşı 'Monitör Kafa' filmi

Mersin’in Toroslar ilçesindeki Kızılbağ Ortaokulu öğrencileri, sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için "Monitör Kafa" adlı kısa film çekip internette yayınlandı.

5’inci sınıf öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek için yaptığı çalışmanın yönlendiriciliğiniTürkçe öğretmeni Mesut Tekin üstlendi. Senaryosunu öğrencilerden Sedef Selvi’nin yazdığı kısa film, internette yayınlanınca büyük ilgi gördü.

‘Monitor Kafa' adındaki kısa filme benzer videolar çekerek farkındalık yaratan Türkçe öğretmeni Mesut Tekin, Sosyal medya bağımlılığına dikkat çekmek istediğini belirtiyor. Tekin "Yıllar sonra arkadaşlarla görüşmek için buluşuyoruz. 4-5 yıldır birbirimizi görmemişiz ama hemen telefonlar çıkıyor ve sosyal medyada kim ne paylaşmış ona bakılıyor. Buradan yola çıkarak, Sedef Selvi isimli öğrencimin verdiği fikir ile bir materyal oluşturduk. Sedef, ‘Sosyal medya bağımlılığında herkesin aklı internete gidiyor, telefona gidiyor. O zaman bizde monitörü kafamıza geçirelim’ dedi. O anda kafamızda sahneler canlandı. Çocukları belli bir doğaçlama ile seçip oynattım. Materyalleri oluşturup 3 günde çektik” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya çılgınlığının günden güne yayıldığını vurgulayan Tekin, “Daha nereye kadar varır bu sosyal medya çılgınlığı bilemiyoruz. İnternete takılarak hayatı yaşamıyoruz, hayatı kaçırıyoruz. Bundan kafamızı bir kaldıralım, gerçek hayatın arkadaşlıklarda, yüz yüze yapılan iletişimde ve muhabbette olduğunu görebileceğiz” diye konuştu.

Okul Müdürü İsmail Merttürk ise projenin örnek olması ve ders alınması gerektiğini kaydetti.