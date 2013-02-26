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Yaşam

‘Sosyal medya bağımlılığı alkol ve sigaradan beter!’

Uzmanlar, modern çağın iletişim araçlarının insan sağlığını tehdit eder boyutlara eriştiği uyarısında bulunuyor

26 Şubat 2013 16:44

 

Yapılan araştırmalara göre dünya genelinde her beş kişiden biri, yani yaklaşık bir buçuk milyon kişi Facebook ya da Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinden birini kullanıyor ve sosyal medya merakı kısa sürede bağımlılığa dönüşebiliyor.
 
Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar kullanımının artışının da desteklediği bağımlılıkta kimi kullanıcı kesintisiz 24 saat kullandığını söylüyor. Bazıları sosyal medya kullanımını "günde 10 kere olabiliyor" sözleriyle tarif ediyor. Bir başkası ise "4 ya da 6 kere" diyor. Araştırma sonuçları internet bağımlılığının sigara ve alkol bağımlılığından daha da kötü olduğunu ortaya koydu.
 
 

Resmen hastalık

 
 
Deutsche Welle Türkçe'de yer alan hebere göre, sosyal medya bağımlılığının artık bir hastalık olarak görüldüğü İngiltere'de Psikiyatrist Richard Graham, Londra'daki Tavistock ve Portman Kliniği’nde her yıl ortalama 100 bağımlıyı tedavi ediyor. Psikiyatrist Graham, bağımlılardan söz ederken, "Hayatlarındaki en önemli şeyleri ihmal ediyorlar, temel gereksinimlerini bile. Yemek yemeyi, içmeyi, uyumayı unutuyorlar, randevularını kaçırıyorlar, ayrıca okula ya da işe de gitmiyorlar" ifadelerini kullanıyor.
 
Yazar Gemini Adams, "'Benim yazdıklarıma kimin ne yorum yaptığını merak ediyordum. Ben daha önce sigara kullanıcısıydım. Buna benzer bir duygu bu da. Bir şey yapma gereksinimi duyuyorsun" dedi. Kendi reçetesini kendi yazan Adams, Facebook diyetini kitaplaştırmış. Adams artık sadece belirli saatlerde internete giriyor. Gemini Adams, bu sürenin de kesinlikle yarım saati aşmadığını belirtiyor.
 

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