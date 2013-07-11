Sosyal medya bağımlıları yüzünü bile yıkamadan hesaplarını kontrol ediyor!

Sosyal medyanın bir bağımlılık haline dönüşmekte olduğu bilinen bir gerçek. Zira My Life’ın araştırması da sosyal medya kullanıcıların yüzde 56′sının üye olduğu sosyal ağlardan uzak kaldığı anlarda son haberleri, olayları, etkinlikleri, önemli durum güncellemelerini kaçırma korkusu yaşadığını ortaya koyuyor.

My Life‘ın hazırladığı infografik sosyal medya bağımlılığını gözler önüne seriyor.

İnfografiğe göre ankete katılan 18 yaş üstü 2.084 sosyal medya kullanıcısının yüzde 51′i sosyal ağları iki sene öncesine göre daha sık ziyaret ediyor. Katılımcıların yüzde 27′si ise sabah uykudan kalkar kalkmaz ilk yaptıkları işin sosyal medya hesaplarını kontrol etmek olduğunu söylüyor.

Geçen sene kullanıcıların ortalama 2,6 e-posta hesabı varken bu sene bu sayının 3,1′e yükselmiş olması dikkat çekiyor. Katılımcıların yüzde 35′i günde ortalama en az 31 dakikalarını sosyal medya hesaplarını kontrol etmeye ve kişisel e-postalarını okuyup yanıtlamaya ayırdıklarını dile getiriyor.

Araştırmaya göre kullanıcıların sahip olduğu sosyal medya hesaplarının sayısı da her geçen sene daha da artıyor. Katılımcıların ortalama yüzde 42′si birden fazla sosyal medya hesabına sahip. Yaş aralığı 18-34 olan kullanıcılarda ise bu oran yüzde 61′e kadar çıkıyor. Kullanıcıların yüzde 56′sı sosyal medyadan uzak kaldıkları takdirde önemli bir şeyler kaçıracağım korkusu yaşarken yüzde 24′ü en az bir sosyal medya hesabından bir süre uzak kalmayı düşünüyor. Bu düşünceyi paylaşan kullanıcıların yüzde 32′si bunun sebebi olarak ise sosyal ağların çok fazla zamanlarını almasını gösteriyor.

İnfografik ortaya koyuyor ki sosyal medya bağımlılığı her geçen gün artarak sosyal ağları insanların hayatında kolay kolay vazgeçemedikleri bir noktaya taşıyor. Sürekli sosyal medya ve e-posta hesaplarını kontrol etme ihtiyacı duyan insanlar bunun bir sendroma dönüştüğünün farkında mı bilinmez ama sosyal ağların ana haber kaynağı haline gelmesi ileride daha bağımlı bir hayat yaşayacağımızın göstergelerinden biri.

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