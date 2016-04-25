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Sosyal medya Asena Atalay'ın bu kıyafetini konuşuyor

Asena Atalay: Kendimi bez bebek gibi hissediyorum, 23 Nisan çocuğu gibiyim”

25 Nisan 2016 13:11

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin’den 2,5 ay önce boşanan Asena Atalay’ın sunuculuğunu yaptığı programda giydiği kıyafet sosyal medyada çok konuşuldu. 

Kanal D ekranlarındaki Magazin D programını sunan Asena Atalay, farklı giyim tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Atalay’ın dünkü programda giydiği kolları ve önü fırfırlı saten elbise, sosyal medyada çok konuşuldu. 

Elbesinin içine gömlek giyen Atalay “Kendimi bez bebek gibi hissediyorum. 23 Nisan çocuğu gibiyim” diyerek kendisiyle dalga geçti. Atalay’ın elbise ve çizmeye toplam 40 bin TL harcadığı öğrenildi.

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