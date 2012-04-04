12 Eylül davası sosyal medyada tartışma konusu oldu

Türkiye tarihine damga vuran 12 Eylül darbesinin iki önemli ismi Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı 12 Eylül davası sosyal medya da da geniş yer buldu.

Ankara'da başlayan tarihi 12 Eylül davası, sosyal medyada da büyük tartışma konusu oldu. Özellikle twitter'da kullanıcıların mesajlarından bazıları şöyle:

"17 yaşındaki Erdal Eren'in yaşını büyütüp asan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yaşlarını küçültüp öyle mi yargılasak? Nasıl olur?"

- 104 Yaşındaki Berfo ana ambulansla gelsin, SANIK Kenan Evren kolu kırıldı diye gelmesin. Siz hala adalete inanıyor musunuz?

- Kenan Evren'in kolu kırılmış. Kırık değildir 'darbe'dir o, kırık olsa duramaz.

- Kenan Evren'i altın kafese koymuşlar, ille de darbe demiş.

- 17 yaşındaki Erdal Eren'in yaşını büyütüp asan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yaşlarını küçültüp öyle mi yargılasak? Nasıl olur?

- Kenan Evren Ankara Gata'da, Tahsin Şahinkaya İstanbul Gata'da ter (!) döküyor. Kavun karpuz yata yata, darbeciler paşa paşa.

- Evren yargılanıyor. İlginç, yargılanacağı binaya gidebilmek için önce Kenan Evren Bulvarı'ndan sonra Kenan Evren Caddesi'nden geçmeniz gerek

- Kenan Evren tarafından TRT'ye çıkması yasaklanan Bülent Ersoy'un da darbe mağduru olarak davaya müdahil olmasını bekliyorum.

- Bazı genç arkadaşlar da kendini Kenan Evren zamanında yaşamış, her şeye tanık olmuş gibi görüp çalma lafları yazıyorlar ya..

- Kenan Evren "intihar ederim" demişti ya, bu yargılamayı o da küçümsemiş ki, intihar değil sadece "kol kırmakla" yetindi.

- Kenan Evren yargılamayı görünce bu yargılamaya can kurban demiş.

- Kenan Evren'e Ajdar dinletilsin deniliyor. Bildiğim kadarıyla bu ülkede idam kaldırılmadı mı?