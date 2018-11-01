Sosyal Market ve CarrefourSA arasındaki işbirliği yenilendi

İSTANBUL, (DHA) –BEYOĞLU’NDA ihtiyaç sahibi insanlara destek olmayı amaçlayan Sosyal Market, CarrefourSA ile olan işbirliği protokolünü yeniledi.

Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla işbirliği anlaşmaları imzalayarak hizmet ağını daha da genişleten Sosyal Market, 2013 yılından bu yana en büyük destekçilerinden birisi olan CarrefourSA ile bulunan işbirliği protokolünü yeniledi. Düzenlenen törende, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ve Sosyal Market Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Hilmi Öksüz hazırlanan protokolü imzaladı.

“BİZE GÜÇ VEREN KURUMLARIMIZDAN BİRİSİ”

Düzenlenen törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Bize güç veren, ruh veren büyük kurum ve kuruluşlarımız. Bunlardan birisi de CarrefourSA. Mağazalarından bize günlük ihtiyaç fazlası ürünlerinin tamamını vererek; özellikle meyve, sebze ve gıdada bizi destekliyorlar. Eskiden bir-iki noktadan alıyorduk, şimdi 6 farklı noktadan yardımlarını sürdürecekler. Bu bizim için büyük bir mutluluk. CarrefourSA gibi dev bir marketin malzemelerinin içerisine dahil olmak, onlardan destek almak, bizim sosyal marketimiz için çok büyük bir müjde. Bu anlamda ben genel müdüre, yatırımcılarına, sahiplerine, tedarikçilerine, hepsine çok teşekkür ediyorum. Dahası nice nice zincir marketlerimize diyorum ve herkesten bu anlamda destek bekliyorum” dedi.

“GURURLUYUZ, MUTLUYUZ”

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu ise, “Biz burada olmaktan çok büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Beyoğlu Belediyesi gibi, bu gibi sosyal yardımlaşma konularında öncü ve vizyoner bir belediyeyle, ortak bir işbirliği içerisinde çalışıyoruz. 2013’ten beri buradaydık ama bugünden itibaren yardım miktarımızı arttırıyoruz ve 6 mağazaya çıkartıyoruz. Bize üretim fazlası, kapasite fazlası ürünlerimizi ekonomiye tekrar döndürerek ihtiyaç sahipleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“BUGÜNE KADAR EN KEYİF ALDIĞIM MUTLULUK”

Sosyal Market Mütevelli Heyeti Başkanı Hasan Hilmi Öksüz de, herkese teşekkür ederek, “Böyle bir marketi oluşturarak çok isabetli bir iş yaptı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza buradan sürekli yardımlar yapılıyor. Burada gördüğüm manzara beni çok mutlu etti. Bugüne kadar yaşadığım ve en keyif aldığım mutluluklardan bir tanesidir. Herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

İHTİYAÇLARINI REYONDAN, RAFTAN SEÇEREK ALIYORLAR

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan tarafından kurulan Sosyal Market, Gıda Bankacılığı Sistemi’ni esas alıyor. Türkiye’de sosyal yardımların kartla yapıldığı ilk uygulamalardan biri olma özelliği taşıyan markette; Beyoğlu’nda ikamet eden 4 bin 800 aileden 19 bin kişiye aylık, üç aylık ve altı aylık olmak üzere maddi durumlarına göre sürekli yardım yapılıyor. İnsanlar, herhangi bir markette olduğu gibi ihtiyaçlarını reyonlardan, raflardan seçerek, beğenerek alabiliyor.

BAĞIŞLAR VERGİDEN MUAF TUTULUYOR

Beyoğlu Sosyal Market, kamu yararına çalışan tüm tüzel yapılar gibi bağışçılarına vergi ve KDV avantajı sunuyor ve böylelikle bağışlanan gıda, giyim, temizlik ve yakacak malzemelerini gider olarak göstermek mümkün oluyor. Sosyal Market’te bağış toplama ve dağıtma süreçlerinin tamamı ise şeffaf ve kayıt altına alınıyor. Ayrıca bağışçılara, düzenli olarak ayrıntılı rapor da gönderiliyor. Bu sayede bağışçı, yardımının kimlere, ne zaman gittiğini bizzat takip edebiliyor.Beyoğlu Sosyal Market’e bağış ve destekler “sosyalmarketvakfi.org” adresinden ve ”0212 237 40 67” numaradan yapılabiliyor.