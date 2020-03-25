Sosyal izolasyon uyarılarına rağmen "Koronavirüs partisi" yaptılar; birinin test sonucu pozitif çıktı

ABD'nin Kentucky eyaletinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemi olarak yapılan sosyal izolasyon uyarılarını ciddiye almayan bir grup evde parti düzenledi. Kentucky Valisi, partiye katılanlardan birinin Koronavirüs'e yakalandığını söyledi.

CNN'de yer alan habere göre, Koronavirüs önlemlerini ciddiye almayan bir genç yetişkin arkadaş grubu Kentucky'de "Koronavirüs temalı" parti düzenledi. Kentucky Valisi Andy Beshear, "Eyaletin sosyal izolasyon önergesine uymadılar. Beni kızdıran bu" dedi.

Beshear, partiye katılanlardan birinin Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin geçen hafta hazırladığı bir rapora göre ABD'de Koronavirüs nedeniyle hastanede yatanların yüzde 20'si 20 ile 44 yaş aralığında.