Sosyal izolasyon günlerinde Google aramaları: Yapbozlara ve evde ekmek yapmaya ilgi arttı, seks tavsiyesi isteyenlerin sayısında değişim yaşanmadı

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Yeni tip Koronavirüs salgınının dünyanın neredeyse tamamını etkisi altına almasının ardından insanların kendilerini evlerinde izole etmesiyle birlikte, Google'da yapılan aramalar da değişim gösterdi.

The Ekonomist dergisinin Google Trends'ten derlediğine göre Mart ayının ikinci haftasında Koronavirüs önlemlerinin birçok ülkede aynı günlerde alınmasının ardından "Yapboz" teriminin aranmasında çok ciddi bir yükseliş yaşandı. "Yapboz" terimi Google Trends skalasında* geçen aylarda 40'ın altında seyrederken, Mart ayı sonunda pik noktası olan 100'e ulaştı.

İnsanlar, sosyal izolasyon sırasında evde yapılan spor aktiviteleri ve "kettlebell" gibi spor aletleri hakkında da çok daha fazla Google araması yapmaya başladı.

Sosyal medyada evde ekmek yapılmasının bir trend haline gelmesi, Google aramalarına da yansıdı. "Ekmek yapma" terimi Google Trends'te yaklaşık 50 puan yükseldi.

Economist'in dikkatini çeken bir başka detay da "Seks tavsiyeleri" aramalarında sosyal izolasyon günlerinin öncesine kıyasla neredeyse hiçbir değişim yaşanmaması oldu.

*Sayılar, arama ilgisini belirli bir bölge ve zaman için grafikteki en yüksek noktayla göreli olarak gösterir. 100 değeri, terimin en yüksek popülerliğe sahip olmasıdır. 50 değeri, terimin bunun yarısı kadar popüler olduğu anlamına gelir. 0 değeri ise bu terim için yeterince veri olmadığı anlamına gelir.