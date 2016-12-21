Sosyal Haklar Derneği'nden 'en uzun gece'de bir araya gelme çağrısı

Sosyal Haklar Derneği, en uzun gece 21 Aralık’ta "Aynı sıkıntıları yaşamanın, aynı acıları çekmenin örselenmişliği"ni taşıyan, “90'lı yılların muzip gençleri, ‘anne bak, kral çıplak’ diyen çocukları, Gezi'nin her şeyi paylaşan, inadına gülümseyen gençlerini, ihtiyarları, kadınları, erkekleri” politik kaygılar etrafından bir araya gelmeye çağırdı.

Sosyal Haklar Derneği tarafından #EnUzunGecedeBiraradaOlalım, #GünlerArtıkUzayacak etiketleriyle paylaşılan etkinliğin duyurusu şöyle:

“Günler giderek kısalıyor, karanlık büyüdükçe büyüyor... üstümüze üstümüze geliyor gibi her şey, "şehirlere bombalar yağıyor", " kıyımlar, acılar, kanlar içinde savruluyor yaşadığımız günler", savruluyoruz...

Kendimizi giderek daha umutsuz, daha çaresiz ve yalnız hissediyoruz çoğumuz, yapayalnız... " yollar kesilmiş, kapılar tutulmuş, içerde kalmışız"... "ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru, yoksullar mutluluktan habersiz, insan onuru ayaklar altında, korkudan dili bağlı sanatın, çılgınlık sahip çıkmış düzene, kötüler kadı olmuş Yemen'e", "resmi yalanlarla kirlenmiş hava, yangın yeri ortalık". Oysa "yaşamak görevdir yangın yerinde, yaşamak insan kalarak"... Oysa en uzun geceden sonra başlar uzamaya günler, oysa gökkuşağının tüm renkleri var bizde, sadece yan yana gelmeliyiz, gelebilmeliyiz gökkuşağı olmak için... oysa umuda ihtiyacımız yok bizim, yan yana gelerek umut olabiliriz...

Diyoruz ki biz de; en uzun gecede bir arada olalım, bir araya gelelim, yan yana, kol kola, omuz omuza olalım.

"Aynı sıkıntıları yaşamanın, aynı acıları çekmenin örselenmişliği" kardeş kılmaz mı hepimizi,60'ların, 70'lerin, 80'lerin gençleri ve mutlaka 90'lı yılların muzip gençleri, "anne bak, kral çıplak" diyen çocukları, Gezi'nin her şeyi paylaşan, inadına gülümseyen gençleri, ihtiyarları, kadınları, erkekleri değil miyiz biz, yapabiliriz öyleyse... İdamla yargılayan mahkemelerde "devrimciliğinin olanca ateşiyle" dostça, yoldaşça kucaklaşanlar bizim arkadaşlarımız ve " yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" bizim hasretimiz, öyleyse bir araya gelmeliyiz...

Bizi yan yana getirirse kaygılarımız politiktir, politik eyleme dönüşür... Dönüştürelim hadi! "Raflara, düzene, uyuma ve yenilmişliğe kaldırdığımız yaşamsal soruları", tekrar soralım, yeni yanıtlar arayalım birlikte.. Yeni bir yılın arefesinde, en uzun gecede bir araya gelelim, günler artık uzayacak...

Sosyal Haklar Derneği tarafından en uzun gece 21 Aralık'ta düzenlenecek olan dayanışma gecesine tüm dostlarımız davetlidir.”