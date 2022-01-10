Sosyal Haklar Derneği: Siyasi iktidar, madencilere üç kuruş tazminatı çok görürken, madenci tekmeleyenler ödüllendiriliyor

Sosyal Haklar Derneği, Soma'da madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt’a Ticari Ataşe olarak atanmasına tepki gösterdi.

Dernekten yapılan paylaşımda, "Soma katliamından sonra hakkını arayan madenciyi yerde tekmeleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özel kalem müdürü Yusuf Yerkel ticaret ateşesi olarak atandı ve 93 bin TL maaş alacak. Siyasi iktidar, madencilere üç kuruş tazminatı çok görürken, madenci tekmeleyenler ödüllendiriliyor." ifadesi kullanıldı.

TIKLAYIN | Soma’da madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel Frankfurt’a Ticari Ataşe olarak atandı