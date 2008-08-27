Sosyal güvenlikte açık 16 milyar YTL'ye ulaştı

Yedi ayda 36 milyar 940 milyon YTL gelir elde eden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gideri ise 52 milyar 877 milyon YTL'ye çıktı.



SGK'nın verilerine göre, kurumun yedi aylık dönemde elde ettiği gelirin en önemli kalemi 29 milyar 747 milyon YTL ile prim tahsilâtından oluştu. Kurumun yedi aylık gideri ise 52 milyar 877 milyon YTL'ye yükseldi. Prim gelirlerinin, 19 milyar 428 milyon YTL'si hizmet akdi ile çalışanlardan, 4 milyar 730 milyon YTL'si bağımsız çalışanlardan, 5 milyar 589 milyon YTL'si ise kamu çalışanlarından toplandı.



Kurumun yedi aylık gideri ise 52 milyar 877 milyon YTL'ye yükseldi. Giderlerin, 33 milyar 347 milyon YTL'lik kısmını emekli aylığı ödemeleri, 14 milyar 746 milyon YTL'lik kısmını ise sağlık giderleri oluşturdu. Sağlık giderleri kapsamında 8 milyar 197 milyon YTL tedavi, 6 milyar 163 milyon YTL de ilaç harcaması yapıldı. Sağlık harcamalarında ilacın payı yüzde 42, tedavinin payı yüzde 55, optik ve diğer sağlık giderlerinin payı da yüzde 3 oldu. Hizmet akdi ile çalışanlara 18 milyar 834 milyon YTL, bağımsız çalışan emeklilerine 5 milyar 14 milyon YTL, kamu çalışanları emeklilerine ise 9 milyar 500 milyon YTL ödeme yapıldı.



Bu gelişmeler sonucunda sosyal güvenlik sisteminin açığı bu yılın Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.7 artışla 15 milyar 937 milyon YTL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde sistem 15 milyar 507 milyon YTL açık vermişti. Anılan dönemde bütçeden 15 milyar 468 milyon YTL'si açık için, 3 milyar 47 milyon YTL'si faturalı ödemeler, 1 milyar 480 milyon YTL'si de ek ödeme için olmak üzere toplam 19 milyar 996 milyon YTL transfer yapıldı.



7.7 milyon kişi emekli aylığı alıyor



Temmuz sonu itibariyle 15 milyon 678 bin 799 kişinin aktif sigortalı, 7 milyon 813 bin 786 kişinin de emekli olduğu belirlendi. Çalışanların emeklileri karşılama oranı ise 2.01 olarak gerçekleşti. 1 milyon 229 bin 313 kişi yaşlılık, malullük, sakatlık maaşı, 50 bin 833 kişinin de gazi aylığı aldığı belirlendi.

