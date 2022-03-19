Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel'den asgari ücrete zam tahmini

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, hükümetin sinyalini verdiği asgari ücret zammıyla ilgili tahminini açıkladı.

AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın asgari ücrete ikinci bir zam yapılabileceğiyle ilgili açıklamasının ardından Cumhuriyet TV'ye konuşan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel, zam konusunda tahminde bulundu.

Ali Tezel şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yurttaşın ikinci bir zamma ihtiyacı var ama bu devletin kasasından çıkmıyor. Esnafın, işyerinin kasasından çıkıyor. Yani başkasının kasasından para harcamak gibi bir şey. Bu da istihdamı daraltır yani esnafın 5 çalışanı varsa esnaf bunun altından kalkamaz ve yarısını çıkarır."

Ali Tezel, piyasada hissedilen enflasyonun yüzde 70-80 civarında olduğunu belirterek, "Bu anlamda temmuz ayında Çalışma Bakanlığı asgari ücret tespit komisyonunu tekrar toplantıya çağırırsa burada karar tek bir kişinin ağzında olacaktır. Benim beklentim yüzde 25 civarında yeni bir zam" ifadelerini kullandı.

Ocak ayındaki zammın, 'oransal olarak iyi bir zam olduğunu' söyleyen Tezel şöyle devam etti:

"Gelen enflasyon ve fiyat artışları karşısında bu asgari ücret eridi. Keşke o zam olmasaydı, fiyat artışları da olmasaydı diyor bütün millet. Ocak ayındaki zam zaten şubat ayı varmadan bitmişti. Zammın tamamı enflasyon ve fahiş fiyat artışları sebebiyle gitmişti. Bu fiyat artışlarının sebebi de devletin elinde olan mazota, elektriğe yapılan zamlar."

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