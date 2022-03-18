İktidardan bir zam sinyali daha; "Gerekirse yıl ortasında asgari ücrete tekrar bakılmalı"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Metropol Gündemi programında Denizli Metropol Kurucusu Arif Zor ve Haber Koordinatörü Murat Acar’ın Türkiye ve Denizli ekonomisiyle ilgili sorularını yanıtladı.
Zeybekci, asgari ücretle ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
“Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye’de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda.”
TIKLAYIN - AKP'li Cahit Özkan: Asgari ücrete yılda iki kez zam yapılabilir, zamanı geldiğinde yaparız
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan da asgari ücrete iki kez zam yapılabileceğini söylerken, "Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" demişti.