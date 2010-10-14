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Politika

SOSYAL GÜVENLİK UZMANI ALİ TEZEL CHP'YE KATILDI İSTANBUL (A.A)

14 Ekim 2010 19:43

-SOSYAL GÜVENLİK UZMANI ALİ TEZEL CHP'YE KATILDI İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel CHP'ye katıldı. Tezel, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen, emeklilere yapılan zam ile ilgili basın toplantısında, CHP'ye katıldığını belirterek, ''Bugünden itibaren CHP'nin bir neferiyim'' dedi. CHP'nin sol bir parti olduğunu, emeğin, emekçinin ve emeklinin yanında yer alması gerektiğini ifade eden Tezel, yaklaşık 20 yıldan bu yana emeklinin ve emekçilerin milli gelirden daha fazla yararlanmasını savunduğunu söyledi. ''Kendi çabalarımla bir yere kadar gelebildim'' diyen Tezel, bundan sonra siyasetle yoluna devam edeceğini ifade etti.

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