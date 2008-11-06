'Sosyal güvenlik özel sektöre bırakılamaz'

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Başkanı Masum Türker, küresel finansal krizin, sosyal güvenliğin özel sektöre bırakılamayacak kadar hassas ve önemli bir konu olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Bu, küresel krizin Türkiye'ye vereceği en büyük ders, en büyük fırsattır" dedi.



Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, MEB Şura Salonunda, "Yeni Sosyal Güvenlik Uygulamaları" konulu seminer düzenledi.



Seminerin açılışında konuşan TÜRMOB Başkanı Masum Türker, dünyada likiditeye dayalı bir finansal krizin yaşanmakta olduğuna işaret ederek, bunun, seminerin konusunu oluşturan sosyal güvenlik reformuyla da yakından ilgisi bulunduğunu söyledi.



Sosyal güvenlik reformunun nihai amacının Türkiye'de sosyal güvenliği özelleştirmek, özel sigorta şirketlerine devretmek olduğunu kaydeden Türker, "Bu kriz göstermiştir ki; sosyal güvenlik, asla özel sektöre bırakılmayacak kadar hassas ve önemli bir konudur. O nedenle küresel krizin Türkiye'ye vereceği en büyük ders, en büyük fırsat budur" dedi.



Türkiye ile benzer ekonomik programların uygulandığı Arjantin'de, sürecin erken tamamlandığını ve sigortacılığın özel sektöre bırakıldığını anlatan Türker, kriz çıkar çıkmaz Arjantin'in yaptığı ilk işin, sosyal güvenlikte eski sisteme dönmek, devletleştirmek olduğunu söyledi. Türker, konunun medyada yeterince yer almamasını eleştirerek, bu devletleştirmenin manşetlere taşınması, detaylarıyla incelenmesi gerektiğini kaydetti.



Sosyal Güvenlik Reformu yanlış bir girişim



Türkiye'deki sigorta şirketlerinin çok büyük bölümünün yabancı şirketler olduğuna da dikkati çeken Türker, söz konusu şirketlerin batması halinde "primlerin yok olacağını", krizin bu yönüyle de önem taşıdığını anlattı.



Türker, sosyal güvenlik reformunun yanlış bir reform olduğunu ve tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.



TÜRMOB'un bundan sonra benimseyeceği yönetim anlayışı ve öncelikleri hakkında da bilgi veren Masum Türker, hem iç yapının hem de faaliyet alanının yeniden yapılandırılacağını belirtti ve "Yurtdışında bu iş nasıl yapılıyorsa, Türkiye'de de öyle yapılacak" dedi.



Karmaşık bir sistem



Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Metin Polat da, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesiyle meslek mensuplarının, iş yoğunluğundan kaynaklanan sıkıntılarının arttığını söyledi.



"Uzmanların bile yorumlamakta zorlandığı karmaşık bir sistemle karşı karşıya olduğumuzu söylemek yanlış olmayacaktır" diyen Polat, serbest muhasebeci mali müşavirlerin Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerinden bile uygulamaya ilişkin sağlıklı bilgi alamadığını kaydetti.



Sorunların, yasanın yeni yürürlüğe girmiş olmasından kaynaklanabileceğini ve süreç içinde çözümlerin bulunabileceğini dile getiren Polat, hatalı işlemlerden kaynaklı idari para cezaları gözetilerek, geçiş sürecine özgü birtakım esneklikler getirilmesini istedi.



Açılış konuşmalarının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu Baş Müfettişi Dr. Özkan Bilgili, "Yeni Sosyal Güvenlik Uygulamalarına" yönelik bilgi verdi ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin uygulamada yaşadıkları sıkıntılara ilişkin soruları yanıtladı.



