Koronavirüs 'acil hal' kapsamına girdi; özel hastaneler katılım payı ve ilave ücret isteyemeyecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikleri göre, pandemi tedavisine yönelik ilaçlar hastanelerce temin edilebilecek ve pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilecek. Yani Koronavirüs'e yönelik tanı ve tedaviler, hastanelerde ücret alınmayan işlemler arasına eklendi. Ayrıca Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar da SGK'nin ödeme listesine dahil edildi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapıldı. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.7 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ‘Acil hal’ tanımı şu şekilde değiştirildi;

“Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir”

“Immun plazma tedavisi, sut'a dahil edildi”

Ayrıca koronavirüs hastalığını yenen kişilerin kanından bu hastalığı durduracak antikorların izole edilerek diğer insanların tedavisinde kullanılması için "immün plazma tedarik ve uygulama" tekniği de SUT'a dahil edildi.

Pandemi ilaçlarını da SGK ödeyecek

Aynı tebliğin 2.1.2.B numaralı maddesinin birinci fıkrasının d bendinde yer alan "tanımlı ilaçlar" ibaresinden sonra, "Sağlık Bakanlığı tarafından pandemi süresince hastanelerce temin edileceği bildirilen pandemi tedavisine yönelik ilaçlar" ibaresi getirildi. Böylece Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar, SGK'nin ödeme listesine alındı.