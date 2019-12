Sosyal güvenlik eksikliği yoksullaştırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hazırlanan bir raporda, dünyada her yıl sosyal güvenlikten yoksun olduğu için hizmet bedelini cepten ödeme durumunda kalan 100 milyondan fazla kişinin yoksulluğun pençesine düştüğü vurgulandı.



Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nazmi Zengin, yaptığı açıklamada, DSÖ’nun dünya genelinde ülkelerin sağlık sorunlarıyla ilgili ‘’2008 Dünya Sağlık Raporu’’nda, sosyal güvenlikten yoksun ve hizmet bedelini cepten ödeme durumunda olanların devasa faturalarla karşılaşabildiklerine dikkat çekildiğini kaydetti.



Zengin, raporda, dünyada her yıl sosyal güvenlikten yoksun olduğu için hizmet bedelini cepten ödeme durumunda kalan 100 milyondan fazla insanın yoksulluğun pençesine düştüğünün vurgulandığını anlatan Prof. Dr. Zengin, şunları söyledi:



‘’Sağlık güvencesi olmayıp da orta gelirli insanlar var. Evini, tarlasını satıp çocuğunu muayene ettirmeye çalışıyorlar. Bu insanlar orta gelir düzeyindeyken, sosyal güvenlikten yoksun oldukları için yoksulluğun pençesine düşüyor. Dünya genelinde yardım teşkilâtları var ama her aileye yardım eli uzatamıyorlar. Her devletin kendi sağlık ve sigorta sistemini düzelterek, soruna çözüm bulması lâzım.’’



Zengin, imkânları çok olanların sağlık hizmetinin çoğunluğunu, imkânları az ama sağlık sorunları çok olanların ise hizmetin az bir kısmını tükettiğini belirterek, bu nedenle hem yüksek, hem de düşük gelirli ülkelerde sağlık hizmetlerine yapılan kamu yatırımlarının yoksullardan çok zenginlerin yararına kullanıldığını bildirdi.



Dünyada eğitim düzeyi, gelir durumu ve hayat şartları ile sağlık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirten Prof. Dr. Zengin, ‘’Geliri iyi olanlar genellikle daha sağlıklı oluyor, hizmete daha kolay ulaşabiliyor. Buna karşın eğitim ve gelir düzeyi düşük olan geniş bir kesim, sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. İshal gibi tedavisi kolay bir hastalıktan dahi çocuklar ölüyor. Doğum kanaması gibi bir hastalıktan anneler kaybediliyor’’ diye konuştu.