Sosyal farkındalık deneyi ROTE'un bir sonraki durağı Avrupa

İnkeraktif Sanatçı olarak Salih Aksu, Mimar Hande Öney e Dijital Sanatçı Oytun Tez Miami'de ROTE / Tekerrür adlı deneyi sergiledi. 11-13 Mayıs tarihleri arasında, Miami Design District’teki The Moore Building’de sergilenen ROTE'u, sanatçılar, "Sosyal farkındalığı arttırmak için geliştirilen çok algılı, etkileşimli bir deney olarak tasarlandı" şeklinde anlattı.

Sosyal ve dijital bir deneyim olarak tasarlanan çalışma; fiziksel ve sosyal sınırlara dikkat çekiyor. ROTE / Tekerür'ün sanatçıları, sosyal çalışmayı şöyle anlattı:

"ROTE / Tekerrür, zaman - içinde bulunduğu mekan ve insan davranışlarını sürekli kaydederek, bu verileri özel bir algoritma ile görsel bir anlatıma dönüştürüyor. İlk ROTE, The Moore Building içindeki, ünlü mimar Zaha Hadid tarafından tasarlanan akışkan, mekana özel heykel olan ‘The Elastika’yı aktive etmek üzere özel tasarlandı. Mekana giren ziyaretçilerin sayısı ve hareketleri devamlı keydedilerek bulut üzerinde çalışan bir yazılıma gönderilirken, ortaya çıkan görsel ‘The Elastika’nın üzerine yansıtıldı. Mekandaki kişi sayısı belirli bir rakama ulaşınca, The Elastika üzerine yansıtılan görsel animasyon insanları uyararak, o rakamla eşleşen sosyal bir gerçeği yansıttı. Mekandaki insanların varlığı ve hareketi ile, günümüz dünyasındaki sosyal problemlerin ölçeğine dikkat çekmek üzere tasarlanan ROTE, 3 gün boyunca sosyal farkındalığı arttırmak için devamlı çalışan bir makineye dönüştü.

İlk ROTE / Tekerrür çalışması, toplumumuzdaki kadın/cinsiyet eşitsizliği ile doğan sosyal bozukluklara ve bugünün diğer güncel sosyal problemlerine dikkat çekmek için tasarlandı.

ROTE / Tekerrür deneyini hayata geçiren genç sanatçı ve tasarımcıların amacı, günümüzün sosyal sorunlarına farklı bir bakış açısı ile değinmek oldu. Brooklyn’de yaşayan genç mimar Zeynep Arolat önderliğinde bir araya gelen ekipte İnkeraktif Sanatçı olarak Salih Aksu (Brooklyn - NY), Danışman, Mimar Hande Öney (İstanbul/NY) ve Dijital Sanatçı Oytun Tez (Brooklyn - NY) görev aldı.

ROTE / Tekerrür uyarlanabilir özelliği ile bundan sonra dünyanın farklı noktalarında hayata geçirilecek. Bir sonraki deneyin sonbaharda Avrupa’da hayata geçirilmesi planlanıyor."