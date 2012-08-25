Sosyal deneyi için 15 dakikalığına ‘ünlü’ oldu

ABD’de yaşayan üniversite öğrencisi Brett Cohen bir proje için kendi tuttuğu paparazzilerle Times Meyda’nına çıktı. Cohen’in ünlü olduğunu sanan yüzlerce kişi birkaç dakika içinde Cohen’in etrafını sarmıştı.

ABD’nin New York kentinde yaşayan üniversite öğrencisi Brett Cohen ünlü olmanın toplum üzerindeki etkisini araştırmak için kendi tuttuğu paparazziler ve güvenlik görevlileriyle Times Meyda’nına çıktı.

Parayla tuttuğu 15 kişilik ekibiyle dünyanın en ünlü meydanında yürüyen Cohen 15 dakikalık gezintisinde Holllywood ünlüleri gibi karşılandı.

Ekibindeki kızların yürürken ismini söyleyerek Cohen’e seslenmesi caddede yürüyen yüzlerce insanın dikkatini çekti.

Özellikle genç kızlar ünlü birini gördüklerinden emin olmanın verdiği heyecanla Cohen’in yanına koşarak onunla fotoğraf çektirdi.

Gezintisini tamamlayana kadar yaklaşık 300 kişiyle fotoğraf çektiren üniversite öğrencisi ABC televizyonuna yaşadığı deneyimi anlattı.

Cohen şöyle konuştu: “Paparazzi kılığındakilerden biri yaşadığımız her şeyi kaydetti. Görüntülerde beni şarkıcı ya da film yıldızı sanıp yanıma gelenlerin hiç biri ekipten değil. Dolayısıyla gördüğünüz her şey gerçek.

Bu kadar kişinin etrafımda toplanmasından dolayı bir ara huzursuz oldum. Baktım bir polis memuru bana doğru geliyor. Foyamın ortaya çıkacağını sandım ama polis sadece benimle fotoğraf çektirmek istiyormuş.”

Görüntülerinin yayınlanmasının ardından gerçekten “ünlü” olan Cohen TV muhabirinin, onunla tanışmak isteyen kızlardan etkilenip etkilenmediğini sorması üzerine şunları söyledi: “Kız arkadaşım var ve ben ona çok bağlıyım.”