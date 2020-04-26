"Sosyal deney için" Koronavirüs'e yakalandığını iddia eden adam gözaltına alındı

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ABD'nin Teksas eyaletinde yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını iddia eden bir adam gözaltına alındı. Sosyal medyada Koronavirüs'e yakalandığını öne süren ve virüsle ilgili doğru olmayan bilgiler paylaşan kişi "Sosyal deney yapıyordum" dedi.

Teksas eyaletinde yaşayan ve bir ay önce evinde kendini izole eden 23 yaşındaki Michael Lane Brandin, sosyal medyada yanlış bilginin yayılma hızını ölçmeyi amaçladığını söyledi. Brandin, Facebook hesabından Koronavirüs'e yakalandığını ve doktorunun kendisine virüsün enfekte olan bir kişiyle aynı alanda bulunmakla bile bulaştığını söylediğini iddia etti.

Brandin'in virüse yakalandığı bilgisi kısa süre içinde yaşadığı kasabada yayıldı ve yerel hastaneye virüsün sadece aynı ortamda bulunmakla yayılıp yayılmayacağına dair soru yağmuru başladı.

Kasabanın şerifi Brandin'e ulaşarak yanlış bilgi içeren paylaşımını kaldırmasını istedi. Brandin paylaşımı kaldırsa da yanlış bilgi sosyal medyaya çoktan yayılmıştı. Brandin, kriz zamanında kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği için gözaltına alındı. Bir geceyi nezarethanede geçiren Brandin bin dolar para cezasına çarptırıldı.

23 yaşındaki Brandin, ifadesinde kitlesel iletişim üzerine yüksek lisans yaptığını, yanlış bilgi yayma nedeninin sosyal medyada yayılma hızını ölçmek olduğunu ve bir mesaj vermeyi amaçladığını söyledi.