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Deutsche Welle

Sosyal Demokratlar misilleme operasyonuna karşı

Alman siyasetinin gündeminde de İdlib var. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, Suriye'de kimyasal silah kullanılması durumunda muhtemel bir misilleme operasyonuna karşı.

11 Eylül 2018 12:39

Almanya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'de kimyasal silah kullanılması durumunda muhtemel bir misilleme operasyonuna katılma olasılığının gözden geçirdiği haberinin basına yansıması sonrası koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) olası bir operasyona destek vermeyeceklerini açıkladı.

SPD lideri Andrea Nahles Alman ordusunun Suriye'ye müdahalesine karşı olduklarını ifade etti. Nahles yaptığı açıklamada "Hem hükümet ortağı olarak hem de parlamentoda Almanya'nın Suriye'deki savaşa katılmasına destek vermeyeceğiz” dedi.

Koalisyon ve muhalefette yer alan partilerdeki kimi politikacılar ise Suriye'de kimyasal silah kullanılması ihtimalinde rejime yönelik olası bir müdahaleye destek verilebileceğine işaret etti.

Sivil halk üzerinde kitlesel sonuçları olacak korkunç bir kimyasal saldırının engellenmesi söz konusu olduğunda Almanya'nın bu duruma aldırmazlık edemeyeceğini ifade eden Alman Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, "Almanya belirli koşullar altında müttefiki ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'deki askeri operasyonuna katılmayı düşünmelidir” dedi.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Dış İlişkiler sözcüsü Jürgen Hardt ise Bild gazetesine yaptığı açıklamada"İdlib'de kimyasal gaz kullanımı söz konusu olursa Almanya, özellikle bize ihtiyaç duyulduğu noktalarda, dostlarına yardımını sunma konusunu ciddiyetle ele almalıdır" dedi.

Yeşiller Partisi'nin dış ilişkiler uzmanı Franziska Branter de Bild'e yaptığı açıklamada, Esad rejimine yönelik Alman ordusu müdahale ihtimalinin dışlanamayacağına işaret etti. Amaçın İdlib'deki insanları korumak olduğunu ifade eden Brantner "bunu sağlamak üzere tüm ihtimaller gözden geçirilmelidir” dedi.

dpa,rtr/MY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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