Sosyal Demokrat Parti'den Türkiye'ye tepki

Sosyal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Thorsten Schäfer-Gümbel, Fransız haber ajansı AFP‘ye yaptığı açıklamada "Türk tarafının, SPD başbakan adayı Martin Schulz'un düşünce özgürlüğünü ihlal ettiği yönündeki suçlaması, yerinde değil” dedi. SPD'li politikacı, "Düşünce özgürlüğü gazetecilerin tutuklanması, eleştirenlerin susturulması ve muhaliflerin takibata uğramasıyla zarar görür” dedi.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz dün Bild gazetesine yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesine karşı çıkmıştı.

Schulz, "Kendi ülkelerinde değerlerimizi ayaklar altına alan yabancı politikacılar Almanya'da provoke edici konuşmalar yapacakları etkinlikler düzenleyemez. Türkiye'de muhalifleri ve gazetecileri cezaevine atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da etkinlik düzenlemesini istemiyorum" diye konuşmuştu.

Alman hükümetinin tavrı

Alman hükümeti Erdoğan’ın Almanya’da konuşma yapmasına sıcak bakmıyor. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da Türk göçmenlere hitaben konuşma yapmasına izin verilmemesini "kesinlikle doğru” olarak nitelendirdi.

Bild gazetesine demeç veren Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan de Maiziere, Almanya'da "başlamakta olan seçim mücadelesi öncesinde dışarıdan etki etme çabalarının kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Moskova'da yaptığı açıklamada, böyle bir etkinliğin Türkiye ile yaşanan gerginlikler nedeniyle "uygun olmadığını" söylemiş ve "Almanya'da bu tür bir etkinliğin düzenlenmesinin mümkün olmadığı görüşünde olduğumuzu Türkiye'ye iletiyoruz" demişti.

Türkiye tepki gösterdi

Türkiye, Almanya'dan gelen açıklamalara tepki gösterdi. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef bazı Alman siyasetçilerin son açıklamaları bir kere daha çifte standart kavramının merkezine yerleşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da vatandaşlarımızla buluşmasıyla ilgili olarak bu siyasetçilerin açıklamaları kabul edilemez" dedi.

AB Bakanlığı'nın internet sayfasında da yayımlanan mesajda Bakan Ömer Çelik, şahsen tanıdıkları bazı Alman siyasetçilerin kendileriyle sohbetlerinde temel hak ve özgürlükler konusunda en geniş çerçevede konuştuklarını belirterek şu görüşe yer verdi:

"Bizler de alabildiğine geniş bir çerçevede bu meseleyi ele alıyoruz. Ve her defasında ilkelerin herkes için geçerli olduğunu söylüyoruz. Maalesef bazı Alman siyasetçilerin son açıklamaları bir kere daha çifte standart kavramının merkezine yerleşmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Almanya'da vatandaşlarımızla buluşmasıyla ilgili olarak bu siyasetçilerin açıklamaları kabul edilemez. Özellikle Avrupa Parlamentosu Başkanlığı yaptığı dönemde parlamentoda PKK sergileri açılmasına göz yuman birinin açıklamaları ibretliktir."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Alman siyasetçilerin "provokatif ve art niyetli" açıklamalarıın kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kalın, perşembe günü yaptığı yazılı açıklamada "Her fırsatta demokrasi, insan hakları ve özgürlükler konusunda Türkiye'ye ders vermeye kalkanların, terör örgütlerine, darbecilere ve kanun kaçaklarına kol kanat gererken, Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımızla buluşmalarına engel olmaya çalışmaları, Avrupa'da hüküm süren çifte standartların en somut göstergesidir" ifadesini kullandı.

DW/AFP/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe