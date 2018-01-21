Sosyal Demokrat Parti'den koalisyona onay

Sosyal Demokrat Parti’nin Bonn’da yapılan kongresinde Hristiyan Birlik Partileri ile koalisyon görüşmelerine başlanıp başlanmayacağı konusunda oylama yapıldı. Oylamada 642 delegeden 362’si görüşmelere onay verdi.

Kongrede oylama öncesinde delegelere hitaben bir konuşma yapan Genel Başkan Martin Schulz "bu fırsatı kaçırmanın büyük ihmalkârlık olacağını" söyledi. Partinin gençlik kolları başkanı Kevin Kühnert ise delegelerden "parti açısından olumsuz sonuçlar doğuracak olsa da koalisyon görüşmelerini ret etmekten çekinmemelerini" istedi. Kühnert'in genel başkandan daha fazla alkış aldığı görüldü.

Koalisyon görüşmelerine başlanmasından yana olanlarla büyük koalisyon hükümetinin devam ettirilmesine karşı olanlar kürsüye gelerek gerekçelerini açıkladılar. Partinin hemen bütün önde gelenleri Hristiyan Birlik partileriyle koalisyon hükümeti kurulmasından yana olduklarını açıkladılar.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz oylamanın aynı zamanda "Almanya ve Avrupa için yol tayini anlamına da geldiğini" söyledi. SPD'nin korkmadan ve çekinmeden sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Schulz "cesaret yolunu seçmenin daha doğru olacağına inandığını" belirtti. Schulz koalisyon görüşmeleri başladığı takdirde karşı tarafa isteklerinin daha fazlasını kabul ettirmeyi vaat etti ve öncelikle sağlık sigortaları arasındaki eşitsizliği kaldıracaklarını, iş sözleşmelerinin gerekçe göstermeden süreye bağlanmasını yasaklayacaklarını ve mültecilerin aile birleşiminde daha esnek davranılmasını sağlayacaklarını söyledi. Hristiyan Birlik partileri ön görüşmelerde varılan mutabakat üzerinde değişiklik yapılmasını kabul etmeyeceklerini duyurmuştu.

"Koalisyon olmazsa erken seçim gelir"

Martin Schulz eğitim sistemiyle Avrupa Birliği reformlarına da öncelik tanıdıklarını dile getirdiği konuşmasında genel seçimde oy oranlarının yüzde 20'ye gerilemiş olmasına rağmen Birlik partileri ile aynı hizada olacaklarını söyledi. Almanya'nın yeni hükümetinin bir "SPD hükümeti olması gerektiğini" ifade eden Martin Schulz Başbakan Angela Merkel'in azınlık hükümetine karşı olması nedeniyle geriye sadece "koalisyon hükümeti ve erken seçim" seçeneklerinin kaldığını söyledi.

CDU/CSU ile hükümet ortaklığının sürdürülmesine karşı çıkan SPD gençlik kolları başkanı Kevin Kühnert kongredeki konuşmasında partisinin "güven krizi" geçirmekte olduğunu ve koalisyon görüşmeleri için yeşil ışık yakılsa da yakılmasa da oylama sonucunun "SPD'nin canını acıtacağını ve büyük kesimleri hayal kırıklığına uğratacağını" söyledi. Muhafazakâr partilerle birlikte gerçekleştirebilecekleri proje kalmadığını öne süren Kühnert sekiz yıllık büyük koalisyon döneminde ortaklaşa atabilecekleri adımları tükettiklerini ifade etti.

DW/dpa,AG/HT

© Deutsche Welle Türkçe