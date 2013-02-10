Sosyal ağlar kimlik oluyor

Üç yıl içinde internete girenlerin yarısı, kimliğini sosyal ağ kimliği ile eşitleyecek.



Gartner araştırma şirketinin raporuna göre, 3 yıl içinde internete ilk defa girenlerin yarısı, kimliğini sosyal ağ kimliği ile eşitleyecek.

2015 yılında internete ilk defa girenler, çeşitli servislere ulaşmak için sosyal ağ kimliklerini kullanacak.

Akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar gibi mobil cihazların artması, kimlik yönetimi için yeni yöntemler de getiriyor.

Sosyal ağlara girişte kullanılan kullanıcı adı ve şifre, kullanıcıların o ağı sahiplenmesiyle tüm diğer hizmetlerde de kullanılabiliyor.

Böylece; kullanıcıların, herhangi bir hizmeti almak ya da servise ulaşmak için elektronik posta adreslerini onaylatma zorunluluğu yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Kullanıcılar artık Facebook ya da Twitter hesap bilgileri ile herhangi bir internet sitesinde söz konusu hizmetlere kayıt olabiliyor.

Bu yöntem, hem her internet hizmeti için ayrı form doldurmak zorunda kalan kullanıcılar hem de 'Kimlik ve Erişim Yönetimi' (IAM) hizmetleri için bütçe harcayan işletmelere kolaylık sağlıyor.

Gartner ayrıca her bir internet sitesi için ayrı bir kullanıcı adı veya şifre kullananlar için de bu yöntemin tasarruflu olduğunu ifade ediyor.

Gartner, bu yöntemin kullanılmasına paralel olarak kimlik güvenliği ile ilgili endişelerin de hizmet sağlayıcılar için önemli bir sorun olabileceğine dikkat çekiyor.

Hizmet sağlayıcıların kendi kendisini koruması gerektiğine atıfta bulunulan raporda, ek güvenlik tedbirlerinin alınmasının önemli olduğu da vurgulandı.