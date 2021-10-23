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Dünya

Sosisli yeme yarışmasına katıldıktan sonra öldü!

Üniversite öğrencisi Madelyn Nicpon için okulunda bir anma etkinliği düzenlendi

23 Ekim 2021 12:28

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi öğrencisi Madelyn Nicpon, sosisli sandviç yeme yarışmasına katıldıktan sonra boğularak yaşamını yitirdi.

Journal News'in haberine göre; Madelyn Nicpon, kampüs dışı bir bağış toplama etkinliğinde sosisli sandviç yeme yarışmasına katılmıştı. Nicpon, bilincini kaybedince, Boston'daki bir hastaneye kaldırıldı. Öğrenci ertesi gün yaşamını yitirdi.

Tufts Üniversitesi'nin yaptığı açıklamada, "New York eyaletinden Suffernlı Madie, biyopsikoloji lisans eğitimi alıyordu. Kadınlar lakros takımı üyesiydi ve topluluğumuzun aktif bir mensubuydu" denildi.

Yaklaşık 3 bin öğrenci, öğretim üyesi ve personel, Madelyn Nicpon'u anmak ve yakınlarına destek olmak için Gantcher Centre'da toplandı. 

Madelyn Nicponsosisli yeme yarışmasıTufts Üniversitesi
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