Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş kırmızı etler erkeklerde sperm kalitesini düşürüyor mu?

Sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş kırmızı et ve kanatlı hayvan eti tüketen erkeklerin, üremelerinin olumsuz etkilendiği iddia edildi. Massachusetts General Hospital'a suni döllenme tedavisi gören 141 çift arasında yapılan araştırmada, kırmızı et tüketen erkeklerin spermleri için döllenme başarısı yüzde 54’te kalırken, işlenmemiş beyaz et tüketen erkeklerde bu oranın yüzde 82 olduğu görüldü.

Focus Online’de yer alan bir habere göre, 2007-2014 yılları arasında Massachusetts General Hospital’de suni döllenme yaptıran 141 çift üzerinde araştırma yapan ABD’li bilim insanları, işlenmiş kırmızı et tüketen erkeklerin kanatlı hayvan eti tüketenlere göre üremelerinin olumsuz etkilendiğini ortaya koydu.

Araştırmada işlenmiş kırmızı et tüketen erkeklerin spermleri için döllenme başarısı yüzde 54’te kalırken, işlenmemiş beyaz et tüketen erkeklerde bu oranın yüzde 82 olduğu görüldü. Araştırmada, düzenli olarak işlenmemiş beyaz et tüketen erkeklerin daha az tüketenlere oranla üremede yüzde 13 daha başarılı oldukları da saptandı.

Sonuçları “Fertility & Sterility” adlı dergide yayınlanan araştırmaya göre, erkeklerin tükettiği etin türü ve miktarı sperm kalitesini yakından etkiliyor. Uzmanlar etin türü ve miktarı kadar et tüketmemenin de üremeyi etkilediğine dikkat çekiyor. 2014 yılında yapılan bir araştırma, işlenmiş et gibi hiç et tüketmemenin de sperm kalitesini düşürdüğünü ortaya koymuştu.