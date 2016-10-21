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Dünya
Deutsche Welle

SOS: Halepli çocuklar intihara teşebbüs ediyor

SOS Çocuk Köyü Derneği, çatışmaların yaşandığı Suriye’nin Halep kentinde çoğu çocuğun depresyonda bazılarının intihara meyilli olduğunu açıkladı.

21 Ekim 2016 20:20

Birbiri ardına silahların, bombaların patladığı Halep'te çok sayıda çocuğun depresyonda olduğu açıklandı. SOS Çocuk Köyü Derneği'nin acil yardım koordinatörü Katarina Ebel, "İntihar etmek isteyen bir çocuğun yaşı daha 12 bile değildi" açıklamasını yaptı.

Passauer Neuen Presse gazetesine konuşan Ebel, "Şu ana dek çocukların kendilerini öldürmelerini hep önleyebildik. Kendilerini yere atıyorlar, ağızlarını açıp gözlerini ve kulaklarını kapatıyorlar" dedi.

Ebel, "Ancak her gün ‘daha fazla çekmektense ölürüm daha iyi‘ diyen çocuklar var. Yaşadıkları derin çaresizlik onları kendileri ve diğerlerine karşı saldırganlığa sevk ediyor" şeklinde konuştu. Ebel, çocukların çoğunun hiç uyumadığını ya da kabuslar gördüğünü, gün boyu da çok yorgun olduklarını kaydetti.

Güvenlerini geri kazanmaları için çaba veriliyor

SOS Çocuk Köyü Derneği'nin Suriye'deki her kurumda psikolog ve sosyal görevlileri bulunuyor. Ebel, bu görevlilerin tek tek çocuklarla konuşup onların travmalarını yenmelerini ve güvenlerini geri kazanmalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Bazen yaşananlar çok uç noktalarda olduğu için başarı sağlanamadığını da kaydeden Katarina Ebel, "Bir çocuk ailesinin öldüğünü, enkaz içine gömüldüğünü, evinin yok olduğunu gördüğünde, güven duygusu uzun süre yok oluyor” dedi.

Ban: Ölenlerin dörtte biri çocuk

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Halep'te eylül ayında başlayan Suriye ve Rus kuvvetlerinin hava saldırılarında 500 kişinin öldüğünü, bunların dörtte birini çocukların oluşturduğunu kaydetti.

New York'taki BM Genel Kurulu’nda konuşan Ban, 2 bin kişinin ise yaralandığını söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

EPD/dpa, BS/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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