SOS Çocuk Köyü Halep’teki faaliyetlerini durdurdu

SOS Çocuk Köyü'nün Halep'teki yardım faaliyetlerini askıya aldığını açıklayan sözcü Louay Yassin, bombalamaların kentte aralıksız devam ettiğini ve özellikle son iki haftanın oldukça zorlu geçtiğini söyledi.

Yardım kuruluşunun Ortadoğu Direktörü Alia El-Dalli ise bu kararı almalarının kendileri için kolay olmadığını ve ekiplerinin mümkün olan en kısa sürede Halep'teki görevlerinin başına dönmesini umduklarını ifade etti. El-Dalli, en azından kenttekilere temiz su tedarik etmeye devam edebileceklerini söyledi.

Ekip, Esad güçlerinin kontrolü altında olan Halep'in batısında şimdiye kadar 25 binden fazla çocuk ve yetişkine gıda ve kıyafet yardımı yaptı.

Şam'daki yardım faaliyetleri devam edecek

Şam'daki SOS Çocuk Köyü ekibinin ise Halep'teki ekibe göre güvende olduğu belirtildi. Ekip kentte kurulan bir çocuk köyünün yanı sıra SOS genç sığınma evlerinde yaklaşık 200 yetim çocuğun bakımını üstleniyor. Yakınlarını kaybeden genç ve çocuklara bu sığınma evlerinde geçici bir yuva sağlanmış oluyor.

Yardım kuruluşu ayrıca Şam'da 340'dan fazla aileye acil yardım malzemeleri tedarik ediyor.

Suriyeli çocuklar için acil yardım çağrısı

SOS Çocuk Köyü, daha önce psikolojileri savaştan olumsuz etkilenen Suriyeli çocuklar için acil yardım çağrısı yapmıştı. Kuruluşun Suriye Acil Yardım Koordinatörü Katharina Ebel, Münih'te yaptığı açıklamada ‘'Aralıksız süren savaş ortamı nedeniyle birçok Suriyeli çocuk travma altında ve acil psikolojik desteğe ihtiyaç duyuyorlar'' ifadelerini kullanarak, birçok çocuğun umudunu kaybettiğini ve ‘'böyle yaşamaktansa ölmeyi tercih ettiklerini'' söylediklerini vurgulamıştı.

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DW/epd/kna, SÖ/GA