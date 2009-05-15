Soruyu bilemedi kolu kırıldı!

Kütahya'da matematik sorusunu bilemediği için öğretmenleri tarafından dövülen bir öğrencinin kolunun kırıldığı iddia edildi.



Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 5'inci sınıf öğretmenin sorduğu matematik sorusunu bilemeyen 6 öğrencinin 1 ve 2'inci sınıflarda görevli kadın öğretmenler tarafından sopayla dövüldüğü öne sürüldü. Olayda sağ kolu alçıya alınan kız öğrencinin ailesi jandarmaya giderek şikayetçi oldu.



Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.



Domaniç ilçesine bağlı Çukurca beldesindeki Şehit Veli Selçuk İlköğretim Okulu'nda dün saat 11.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayda iddialara göre 5'inci sınıf öğretmeni G.E. matematik dersinde öğrencilerini tahtaya kaldırarak bir karenin çevre hesaplanması ile ilgili soru sordu. Öğretmen G.E., soruya doğru yanıt vermeyen öğrencilerden Gülçin Erkul, Alihan Tekin, Büşra Soluhan, Cihan Özbey, Mütahit Demir ve Mehmet Ali Çakır'ı 2'inci sınıf öğretmeni E.Ç.'nin yanına göndererek sorunun cevabını öğrenmelerini istedi. 6 öğrenci öğretmen E.Ç.'nin yanına gitti. Kısa bir süre sonra da 1'inci sınıf öğretmeni E.D. 6 öğrencinin bulunduğu 2'nci sınıfa geldi. E.Ç. ve E.D. adlı kadın öğretmenler sınıfın kapısını kapatıp, perdeleri çekerek sopayla 6 öğrencinin ellerine vurdu.



Olayda sağ eli ve kolunda incime ile eziklikler oluştuğu belirtilen Gülçin Erkul, öğle saatinde evine gittiğinde durumu babasına anlattı. Babası Osman Erkul tarafından Domaniç Devlet Hastanesi'ne götürülen Gülçin Erkul'un sağ kolu alçıya alındı ve doktorlar 4 günlük rapor verdi. Baba Osman Erkul daha sonra Jandarma Karakolu'na giderek öğretmenlerden şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerinin 2 öğretmenin ifadesini aldığı, suçlamaları kabul etmeyen öğretmenlerin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. (DHA)



