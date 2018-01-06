Sorusuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran Fransız gazeteci konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron’la gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlenen basın açıklamasında tartışma yaşadığı Fransız gazeteci konuştu.

TIKLAYIN - Erdoğan, Fransız gazeteci ile tartıştı: Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun!

Cumhurbaşkanı’na, "Terörle mücadelede size güvenilir mi? Neden Suriye'ye silah gönderdiniz? Türkiye'nin selefi grupları desteklemesi için ne diyorsunuz?” sorusunu yönelten ve “Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun” cevabını alan France 2 muhabiri Laurent Richard, Türkiye’deki gazetecilerin artık soramadığı soruları yönelttiğini söyledi.

-Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun?

-Ben gazeteci gibi konuşuyorum

Kişisel Twitter hesabından Erdoğan’a sorduğu sorunun yer aldığı videoyu paylaşan Richard, “Bugün sadece Türk gazetecilerin artık soramadığı soruları sormaya çalıştım” dedi.

Erdoğan ile Richard arasında geçen diyalog şöyleydi:

Richard: Terörle mücadelede size güvenilir mi? Neden Suriye'ye silah gönderdiniz? Türkiye'nin selefi grupları desteklemesi için ne diyorsunuz?

Erdoğan: Suriye’ye kim silah gönderdi?

Richard: MİT'e ait TIR'larda silahlar bulundu.

Erdoğan: Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun?

Richard: Ben gazeteci gibi konuşuyorum

Erdoğan: O operasyonu yapanlar şu anda içeride. Onlar FETÖ'nün savcılarıydı. Onlar hapisteler şu anda. Operasyon yaptılar. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlarına yönelik kamyonlarla silah taşıma gibi yetkileri vardır. Sen bana bu soruyu soruyorsun da. ABD'nin 4 bin TIR gönderdiği silahları niye sormuyorsun? Bunları da araştırsaydın gazetecisin ya. 4 bin TIR. Bunları yazın. Sorularınızı sorarken başkasıyla ağzıyla konuşmayın. Bunları yutacak biri yok karşınızda. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin.

Gazeteci: Yani cevabınız hayır.

Macron: Benim cevabım evet olabilir. Çünkü iyi bir işbirliği içindeyiz.