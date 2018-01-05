Erdoğan, Fransız gazeteci ile tartıştı: Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak için geldiğiFransa'nın başkenti Paris'te Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız bir gazeteci ile yaşadığı tartışma damga vurgu.

Erdoğan, France 2 televizyonu muhabirinin "Terörle mücadelede size güvenilir mi? Neden Suriye'ye silah gönderdiniz? Türkiye'nin selefi grupları desteklemesi için ne diyorsunuz?" sorusuna "Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan, "İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlarına yönelik kamyonlarla silah taşıma gibi yetkileri vardır. Sen bana bu soruyu soruyorsun da. ABD'nin 4 bin TIR gönderdiği silahları niye sormuyorsun? Bunları da araştırsaydın gazetecisin ya" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Fransız gazeteci arasında yaşanan tartışma şöyle:

Soru: Terörle mücadelede size güvenilir mi? Neden Suriye'ye silah gönderdiniz? Türkiye'nin selefi grupları desteklemesi için ne diyorsunuz?

Erdoğan: Suriye’ye kim silah gönderdi?

Gazeteci: MİT'e ait TIR'larda silahlar bulundu.

Erdoğan: Sen FETÖ ağzıyla konuşuyorsun?

Gazeteci: Ben gazeteci gibi konuşuyorum

Erdoğan: O operasyonu yapanlar şu anda içeride. Onlar FETÖ'nün savcılarıydı. Onlar hapisteler şu anda. Operasyon yaptılar. İstihbarat teşkilatlarının bu tür operasyonlarına yönelik kamyonlarla silah taşıma gibi yetkileri vardır. Sen bana bu soruyu soruyorsun da. ABD'nin 4 bin TIR gönderdiği silahları niye sormuyorsun? Bunları da araştırsaydın gazetecisin ya. 4 bin TIR. Bunları yazın. Sorularınızı sorarken başkasıyla ağzıyla konuşmayın. Bunları yutacak biri yok karşınızda. FETÖ ağzıyla konuşmamayı da lütfen öğrenin.

Gazeteci: Yani cevabınız hayır.

Macron: Benim cevabım evet olabilir. Çünkü iyi bir işbirliği içindeyiz.